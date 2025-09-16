Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:42 AM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​തം മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കു​ക -ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​തം മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കു​ക -ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി
    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബു​റൈ​മി: പ്ര​കോ​പ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തീ​വ സം​യ​മ​ന​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റി​യ നേ​താ​വാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ​ന്ന് ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി. ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഉ​ന്ന​ത ല​ക്ഷ്യ​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ന് ല​ളി​ത​മാ​യ വ​ഴി സ്വീ​ക​രി​ച്ച വേ​റൊ​രു നേ​താ​വ് ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ലാ​മാ​ർ​ട്ടി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു. വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​വാ​ച​ക​ജീ​വി​തം മാ​തൃ​ക​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​പ്പ​ൺ ക്വി​സ്, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്-​സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. നാ​ൽപത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

