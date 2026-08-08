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    Oman
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 9:28 PM IST

    ലക്ഷ്യം വൻകിട നിക്ഷേപവും സുസ്ഥിരതയും; സലാലയിൽ 'ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഫോറം' ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ

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    ലക്ഷ്യം വൻകിട നിക്ഷേപവും സുസ്ഥിരതയും; സലാലയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഫോറം ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ
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    സലാല: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ ‘ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഫോറം ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ 2026’ ന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാവും. ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (ഒ.സി.സി.ഐ) ദോഫാർ ശാഖ, ദോഫാർ ഗവർണറുടെ ഓഫീസ്, കൃഷി-മത്സ്യബന്ധന-ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് സലാലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ നയരൂപകർത്താക്കൾ, നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ, വ്യവസായ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവർ പ​ങ്കെടുക്കും.

    ദോഫാർ ഗവർണർ സയ്യിദ് മർവാൻ ബിൻ തുർക്കി അൽ സഈദിന്റെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഫോറം അരങ്ങേറുക. ഒമാന്റെ കാർഷിക-ഭക്ഷണ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഈ രംഗത്തെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായിട്ടാണ് ഈ ഫോറം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രദർശനം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ അത്തീൻ പ്ലെയിനിൽ നടക്കും. കൃഷി, കന്നുകാലി-മത്സ്യബന്ധനം, ഭക്ഷ്യ വ്യവസായങ്ങൾ, ആധുനിക കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഫിനാൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് എന്നീ മേഖലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നൂറോളം പ്രദർശകർ പങ്കാളികളാകും.

    ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ രംഗത്തെ ഒമാന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, ‘ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഒമാൻ’ വഴിയുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ, നജ്ദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സിറ്റി പ്രോജക്ട് , കാർഷിക മേഖലക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും സംഘടനകളും ഫോറത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.

    കൂടാതെ, കാർഷിക-ഭക്ഷണ നിക്ഷേപങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനായി ഭവന-നഗരാസൂത്രണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉസുഫ്രക്ട് കരാറുകളിൽ (ഭൂമി വിനിയോഗ കരാർ) ഒപ്പുവെക്കലും ചടങ്ങിൽ നടക്കും. പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ‘ഒമാൻ വിഷൻ 2040’ ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും ഈ ഫോറം ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് ഒ.സി.സി.ഐ ദോഫാർ ചെയർമാൻ നായിഫ് ബിൻ ഹമദ് ഫാദിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Gulf NewsOman Newsfood security
    News Summary - സലാലയിൽ വൻകിട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഫോറം ആഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ
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