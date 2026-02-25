Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമജ്‌ലിസുന്നൂർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 11:39 AM IST

    മജ്‌ലിസുന്നൂർ വാർഷികവും ഇഫ്താർ സംഗമവും

    text_fields
    bookmark_border
    മജ്‌ലിസുന്നൂർ വാർഷികവും ഇഫ്താർ സംഗമവും
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ

    ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന നോ​മ്പു​തു​റ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ജ്‌​ലി​സു​ന്നൂ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക​വും നോ​മ്പു​തു​റ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ജ്‌​ലി​സു​ന്നൂ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സ​ദ​സ്സി​ന് എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഉ​മ്മ​ർ വാ​ഫി, എ​സ്.​ഐ.​സി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബാ​റ​ക്ക് വാ​ഫി, ബൗ​ഷ​ർ മ​ദ്ര​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മോ​യി​ൻ ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി,

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മാ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി ന​ട​മ​ൽ​പൊ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ മ​ത്ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെൻറ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് ഫൈ​സി കാ​വ​നൂ​ർ, എ​സ്.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ക്കൂ​ർ ഹാ​ജി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ശാ​ക്കി​ർ ഫൈ​സി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഹൈ​ബ്, അ​സി​മ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല യ​മാ​നി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ക്ക​റി​യ സീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദി​ഖ് കു​ഴി​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​ഫ് കോ​ട്ടാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​മ്പു​തു​റ​ക്ക് വി​ഖാ​യ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷ​ബീ​ർ അ​ന്ന​മ​ന​ട, വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ ബ​ക്ക​ളം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Iftar gatheringAnnualMajlisunnoor
    News Summary - Majlisunnoor Annual and Iftar Gathering
    Similar News
    Next Story
    X