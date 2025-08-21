Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ’...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:32 AM IST

    ‘മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന്; ​സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    poster release
    cancel
    camera_alt

    ആ​മീ​റാ​ത് കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​സി സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​മീ​റാ​ത് കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​സി സം​യു​ക്ത ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ വ​സ​ന്തം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ‘മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ 2025’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ആ​മി​റാ​ത്ത് ഇ​ബ്രീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ചെ​റു​മോ​ത്ത് ഉ​സ്താ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദ്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ്, ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, മ​ദ്ഹ് റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​നം, സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം, പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റു സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​സ്താ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി അ​ൽ ഹി​ശാ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും നൗ​ഫ​ൽ ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും യാ​സ​ർ നാ​ദാ​പു​രം ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും 51 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.യാ​സ​ർ നാ​ദാ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, വി.​സി. മു​നീ​ർ, കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ, വി.​സി. റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​കെ. റ​ജീ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ഫീ​ർ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, സു​ബൈ​ർ ഹാ​ജി, അ​ബ്ബാ​സ് നു​ജൂം, റ​ഷീ​ദ് ബ​ഹ, സാ​ജി​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, വി.​സി. മു​നീ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ക്കാ​ട് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), ഉ​സ്താ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി അ​ൽ​ഹി​ശാ​മി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), വി.​സി. റി​യാ​സ്, സ​ൻ​സീ​ർ, അ​ഷ്‌​ക​ർ എ​ള​മ്പാ​റ, പി.​സി. ഗ​ഫൂ​ർ, നൈ​സാം ഹ​നീ​ഫ്, നി​സാ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), നൗ​ഫ​ൽ ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് (ജ​ന. ക​ൺ), കെ.​കെ. റ​ജീ​ൽ (വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷ​ഹീ​ർ ത​ല​ശേ​രി, അ​ജ്മ​ൽ വ​യ​നാ​ട്, സ​മീ​ർ പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി, ഷ​ഫീ​ർ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ഉ​നൈ​സ് വ​യ​നാ​ട്, സാ​ദി​ഖ് നെ​ല്ലൂ​ന്നി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലം, സ​ജീ​ർ വാ​ഴ​യി​ൽ ഹാ​ഷി​ർ മം​ഗ​ലാ​പു​രം, നൗ​ഷാ​ദ് റ​വാ​ബി, ഷാ​ന​വാ​സ് ക​തി​രൂ​ർ (ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ), യാ​സ​ർ നാ​ദാ​പു​രം (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീ​ബ്, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ജീ​ർ പ​ട്ടു​വം, ന​സീ​ർ മൂ​ന്നാം​കൈ, മു​ജീ​ബ്, സ​മീ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല, ശി​ഹാ​ബ്, അ​ഹ്മ​ദ്, ഗ​ഫൂ​ർ, സി​റാ​ജ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഹാ​ഷി​ർ, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ലാം വ​യ​നാ​ട്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‍മാ​ൻ ആ​യി​പ്പു​ഴ, ഷ​മീ​ർ പാ​ലോ​ട്ടു​പ​ള്ളി, വി.​സി. ഫി​റോ​സ്, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് എ​ള​മ്പാ​റ, വി.​സി. ഷ​ഹ്സാ​ദ് (പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccGulf NewsOman NewsPoster ReleaseSIC
    News Summary - 'Madina Passion' on September 19; Welcome group formed
    Similar News
    Next Story
    X