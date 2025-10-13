Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    13 Oct 2025 10:58 AM IST
    13 Oct 2025 10:58 AM IST

    മ​ബേ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    സീ​ബ്: മ​ബേ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.
    മ​ബേ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    മ​ബേ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    മ​ബേ​ല ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ​ത​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൽ​റ്റേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ൻ​സ​ർ സ്ക്രീ​നി​ങ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി.​പി. ശ​ശി, സ​ജീ​ഷ്, അ​ൻ​സാ​ർ കു​ഞ്ഞു​മോ​യ്‌​ദീ​ൻ, ഷെ​ർ​ളി മോ​ൻ, പ്ര​ജീ​ഷ സ​ജീ​ഷ്, സോ​ന ശ​ശി, സു​ജി​ത്ത്, പ്ര​ദീ​പ്, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, മി​ഥു​ൻ, സ​ന​ൽ, അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    TAGS:Oman Newsmedical campMedical centergulf news malayalam
