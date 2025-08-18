Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:18 AM IST

    മ​ബേ​ല കെ.​എം.​സി.​സി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ബേ​ല കെ.​എം.​സി.​സി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത് : മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​

    മ​ബേ​ല പ്രൈം ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ വ​ച്ചു ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ത ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ക്കി​ള​വു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​യ്യി​ദ് എ.​കെ.​കെ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ത ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പൊ​യ്ക്ക​ര, സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​നീ​സ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​ക്കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

