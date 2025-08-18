മബേല കെ.എം.സി.സി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത് : മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മബേല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൗഷർ ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
മബേല പ്രൈം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വച്ചു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. രക്ത ദാതാക്കൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരക്കിളവുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജ് കാർഡും വിതരണം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഉപാധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് എ.കെ.കെ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ത ദാതാക്കൾക്കുള്ള പ്രിവിലേജ് കാർഡിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം രഞ്ജിത്ത് കുമാർ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കൾക്ക് കാർഡ് നൽകി നിർവഹിച്ചു. ഇബ്രാഹിംഒറ്റപ്പാലം, അഷ്റഫ് പൊയ്ക്കര, സഫീർ കോട്ടക്കൽ, അനീസ് ഒറ്റപ്പാലം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. രഞ്ജിത്ത് കുമാർ സ്വാഗതവും യാക്കൂബ് തിരൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
