മബേല കെ.എം.സി.സി ഗ്രാൻഡ് ഇഫ്താർ ഇന്ന്text_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മബേല ഏരിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാമിലി ഇഫ്താർ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. മബേല മാൾ ഓഫ് മസ്കത്തിന് സമീപം അസ്സഅദി ഫുട്ബാൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പരിപാടി. ഒമാനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, വിവിധ സംഘടന ഭാരവാഹികൾ, സ്വദേശി പൗര പ്രമുഖർ അടക്കമുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹ നോമ്പുതുറകളിൽ ഒന്നാണ് മബേലയിലേത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം 2500 ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഇഫ്താർ പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
