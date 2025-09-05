Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Sept 2025 12:09 PM IST
    date_range 5 Sept 2025 12:09 PM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​ക്കി മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​ക്കി മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍
    മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​ബേ​ല: മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യും പൊ​ന്നോ​ണം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ പൈ​തൃ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ഹി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും വി​ദേ​ശ​വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ലാ​കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നാം ദി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി​യ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി. പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പൂ​ക്ക​ളം നി​റം ന​ല്‍ക​ല്‍ മ​ത്സ​ര​വും, പ്രൈ​മ​റി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​വും, മി​ഡി​ല്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദേ​ശ​ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ള്ളം ക​ളി, പു​ലി​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ള്‍, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും കൂ​ടാ​തെ അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര​യും നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ദി​യി​ല്‍ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശി​ഷ്ട​വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​വി​കാ​സ് റാ​വു, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ പ​ല്ല​വി വെ​ങ്ക​ട്ട് റാ​വു, സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ പ​ര്‍വീ​ണ്‍ കു​മാ​ര്‍, വൈ​സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍, അ​സി. വൈ​സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

