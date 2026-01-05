Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    5 Jan 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 11:43 AM IST

    മ​ബേ​ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    മ​ബേ​ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ബേ​ല ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ഹാ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ജി.​എ​ഫ്.​സി, നൈ​റ്റ്‌ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മ​ബേ​ല മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക​യു​ടെ അ​ച്ചു എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജി.​എ​ഫ്.​സി യു​ടെ ശ​ര​ൺ​ജി​ത്താ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ. നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്സി​യു​ടെ ഉ​നൈ​സ് ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​റാ​യി.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഹാംൃ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ ഷ​മ്മു മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യും അ​ജ്മ​ൽ മി​ക​ച്ച തീം ​മാ​നേ​ജ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ വി​ഭാ​ഗം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ബി​രി​യാ​ണി ഫെ​സ്റ്റും ന​ട​ന്നു. ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന, ഡാ​ൻ​സ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. റം​ഷീ​ദ ന​ഫ്സ​ൽ, റ​ജീ​ന നി​യാ​സ്, ലു​ബ്‌​ന റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ബി​രി​യാ​ണി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ ചെ​ർ​ക്ക​ളം, ഐ​ഷാ ഭാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

