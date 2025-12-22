Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഎം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:01 PM IST

    എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    കോ​വ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റി​നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്കും ഇ​ൻ കാ​സ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ കാ​സ്സ് ഒ​മാ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ കോ​വ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റി​നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്കും ഇ​ൻ കാ​സ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ദേ​ശീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​ജെ. സ​ലിം, അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൻ, കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ജി​ജോ ക​ട​ന്തോ​ട​ത്ത്, സ​തീ​ഷ് പ​ട്ടു​വം, ബി​നീ​ഷ് മു​ര​ളി, വി.​എം.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം, ബി​ന്ദു പാ​ല​യ്ക്ക​ൽ, ജി​നു ജോ​ർ​ജ്, വി​ജു,സ​ജി, ഷി​ബു പു​ല്ലാ​ട്, പി.​വി. എ​ൽ​ദോ, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - M. Vincent M.L.A. and Abin Varkey received
    Similar News
    Next Story
    X