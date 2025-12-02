Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    2 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 8:57 AM IST

    'റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ' ടി.​എ.​എ​സ് ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്

    ടി.​എ.​എ​സ് ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025‌ലെ ‘​റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​രം ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്‍ക​ത്ത്: റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ‘ദി ​അ​റേ​ബ്യ​ൻ സ്റ്റോ​റീ​സ്’ ന​ൽ​കു​ന്ന ടി.​എ.​എ​സ് ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് 2025‌ലെ ‘​റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​രം ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ബാ​ങ്കി​ങ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​വു​ന്ന​ത് ല​ു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ​ബീ​ർ കെ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​കം റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ലു​ലു എ​പ്പോ​ഴും മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നും പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Lulu Hypermarket wins T.A.S. Business Award for ‘Retailer of the Year’
