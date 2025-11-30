Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:08 AM IST

    ‘ഒ​മാ​ൻ ത്രൂ ​ലി​റ്റി​ൽ ഐ​സ്’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വു​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്

    'ഒ​മാ​ൻ ത്രൂ ​ലി​റ്റി​ൽ ഐ​സ്' ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വു​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്
    മ​സ്ക​ത്ത്: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്. ‘ഒ​മാ​ൻ ത്രൂ ​ലി​റ്റി​ൽ ഐ​സ്’ എ​ന്ന തീ​മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും ചി​ത്ര​മാ​യി പ​ക​ർ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    നി​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഒ​മാ​നെ അ​റി​യു​ക​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ക​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 12 ര​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ 2026ലെ ​വാ​ൾ ക​ല​ണ്ട​റി​ലും ഇ​ടം പി​ടി​ക്കും. നാ​ലു മു​ത​ൽ 16 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. എ4 ​ഹൊ​റി​സോ​ണ്ട​ൽ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ വ​ര​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​വും ഹൈ​ക്വാ​ളി​റ്റി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഇ​മേ​ജാ​യി അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക. പേ​പ്പ​റി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും കാ​ണ​ത്ത​ക്ക വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​മേ​ജ്. ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ല. ക്യൂ​ആ​ർ കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും https://forms.gle/JuuqBbCSDuDLCq1t9 എ​ന്ന ലി​ങ്ക് ഉ​യോ​ഗി​ച്ചും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് പാ​ലി​ക്കാ​ത്തു​മാ​യ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ പ​രി​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ അ​യ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴ്.

