Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:25 AM IST

    ന്യൂനമർദം; നാളെ മുതൽ മഴക്ക് സാധ്യത

    ന്യൂനമർദം; നാളെ മുതൽ മഴക്ക് സാധ്യത
    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​​ത്തേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വ​ർ​ഷ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. വാ​ദി​ക​ൾ നി​​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കും. മു​സ​ന്ദം, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, ദാ​ഹി​റ, ബു​റൈ​മി, ദാ​ഖി​ലി​യ എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക് ശ​ർ​ഖി​യ എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:RainOman NewsLow PressureWeather Updates
