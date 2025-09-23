Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    23 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:58 AM IST

    ‘പ്ര​ണ​യ’​ക്കെ​ണി; ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ത​ട്ടി

    ആ​റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി പ്ര​ണ​യ​ക്കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കി ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ലേ​റെ ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ​ ചെ​യ്തു. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ ആ​റു​പേ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ന്‍ഡ് ആ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സ്ത്രീ​യെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഇ​ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ കു​ടും​ബം പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​ര​യോ​ട് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ്ലാ​ക്ക്‌​മെ​യി​ല്‍ ചെ​യ്തു. വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

