Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:48 AM IST

    സ്നേഹ സംഗമം 28ന്

    സ്നേഹ സംഗമം 28ന്
    ​മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ‘നാ​ട്ടൊ​രു​മ 2025 - സ്നേ​ഹ വി​രു​ന്ന്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സീ​ബ് ഫാ​മി​ലി ഗാ​ർ​ഡ​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ആ​രം​ഭി​ക്കും. നി​ര​വ​ധി ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ ഗെ​യിം​സ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പു​റ​മെ മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ ത​ന​താ​യ കോ​ൽ​ക​ളി, ദ​ഫ്, ഒ​പ്പ​ന മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:newsmeetinggulf
    News Summary - Love meeting on the 28th
