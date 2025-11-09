Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:15 AM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഫോ​ണ്‍ നഷ്ടമായി; യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഫോ​ണ്‍ നഷ്ടമായി; യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി
    മ​ത്ര: മ​സ്ക​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഫോ​ണ്‍ മി​സ്സാ​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ന് പോ​കാ​ന്‍ മ​സ്ക​ത്ത് എ​യ​ര്‍പോ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ഫോ​ണ്‍ മി​സാ​യ​താ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്.

    എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ചെ​ക്കി​ങ്ങി​നി​ട​യി​ലെ വെ​പ്രാ​ള​ത്തി​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ വെ​ച്ച ട്രേ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മ​റ​ന്ന​താ​ണോ, ഡ്യൂ​ട്ടി​ഫ്രീ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നി​ട​യി​ല്‍ എ​യ​ര്‍പോ​ർ​ട്ടി​ല്‍ ത​ന്നെ മ​റ്റെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ക​ള​ഞ്ഞു​പോ​യ​താ​ണോ എ​ന്നൊ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് നി​ശ്ച​യ​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ണ്‍ കാ​ണാ​താ​യ വി​വ​രം എ​യ​ര്‍പോ​ട്ട് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സു​കാ​രോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    എ​യ​ര്‍പോ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ള്‍ ചെ​ക്ക് ചെ​യ്തും മ​റ്റു​മു​ള്ള നീ​ണ്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​മാ​നം യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ എ​യ​ര്‍പോ​ർ​ട്ടി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ത്ര​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ റ​ഫീ​ഖ് ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 10.39നു​ള്ള സ​ലാം എ​യ​റി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് തു​ട​ർ​യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

