    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 12:01 PM IST

    ഇ​സ്ക്കി​യി​ൽ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് തീ​പി​ടി​ത്തം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ചുത​ന്നെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി
    ഇ​സ്ക്കി​യി​ൽ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് തീ​പി​ടി​ത്തം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ഇ​സ്കി​യി​ൽ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കാ​ൻ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​യു​ടെ ശ്ര​മം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​സ്കി​യി​ൽ ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് തീ​പി​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​പ​ക​ട വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് സി​വ​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന-​ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി.

    ലോ​റി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യാ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​നാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ത​ന്നെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി പി​ന്നീ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

