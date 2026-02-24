ഇസ്ക്കിയിൽ ലോറി മറിഞ്ഞ് തീപിടിത്തം; ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്text_fields
മസ്കത്ത്: ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇസ്കിയിൽ ലോറി മറിഞ്ഞ് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് സിവൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ അഗ്നിശമന-ആംബുലൻസ് സംഘങ്ങൾ അതിവേഗം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.
ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടാവുകയായിരുന്നെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര ഇടപെടലിലൂടെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയാതിനാൽ കൂടുതൽ വ്യാപനം തടയാനായി. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾക്ക് സ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
