Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Dec 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    3 Dec 2025 11:33 AM IST

    ഐ.ടി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുല ശേഖരവുമായി ലൈവ് ഷോപ്പി റൂവിയിൽ

    ഐ.ടി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപുല ശേഖരവുമായി ലൈവ് ഷോപ്പി റൂവിയിൽ
    റൂ​വി​യി​ലെ അ​സീ​ൽ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ലൈ​വ് ഷോ​പ്പീ’

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഷോ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൂ​റാ അം​ഗം

    അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ സാ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി​യി​ലെ അ​സീ​ൽ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഐ.​ടി. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ‘ലൈ​വ് ഷോ​പ്പീ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി’ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഷോ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൂ​റാ അം​ഗം അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ സാ​ദി ഷോ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​പ്പി​ൾ മാ​ക്‌​ബു​ക്ക്, ഐ​പാ​ഡ്, എ​ച്ച്.​പി, ഡെ​ൽ ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ഡീ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​ർ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഫീ​ഖ് തി​ട്ട​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ലൈ​വ് ഷോ​പ്പി, കൂ​ടു​ത​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്. സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും ഐ.​ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ത​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹം​സ തി​ട്ട​യി​ൽ, അ​ഡ്വ. തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സാ​ദി, അ​ഡ്വ. ബ​ദ​ർ അ​ൽ സാ​ദി, ഷ​ഫീ​ർ, റ​ഊ​ഫ് മൂ​പ്പ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ണ​വ​ക്ക​ൽ, ഷ​മീ​ർ, ഷ​ബീ​ർ, റാ​ഷി​ദ് തി​ട്ട​യി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് തി​ട്ട​യി​ൽ, അ​ബ്ബാ​സ്, നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Live Shopee in Ruwi with a wide range of IT products
