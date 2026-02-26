Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    26 Feb 2026 10:29 AM IST
    26 Feb 2026 10:29 AM IST

    മ​ഹാ​ക​വി വെ​ണ്ണി​ക്കു​ളം ഗോ​പാ​ല​ക്കു​റു​പ്പ് സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    മ​ഹാ​ക​വി വെ​ണ്ണി​ക്കു​ളം ഗോ​പാ​ല​ക്കു​റു​പ്പ് സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി സം​സ്കൃ​തി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 2025ലെ ​മ​ഹാ​ക​വി വെ​ണ്ണി​ക്കു​ളം ഗോ​പാ​ല​ക്കു​റു​പ്പ് സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് സാ​ഹി​ത്യ​കൃ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    2024 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​ന്നാം പ​തി​പ്പാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മൗ​ലി​ക കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ അ​നു​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ക​വി​ത, നോ​വ​ൽ, ചെ​റു​ക​ഥ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച കൃ​തി​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൃ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടു കോ​പ്പി​ക​ൾ വീ​തം ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ് കൈ​താ​രം, വെ​ണ്ണി​ക്കു​ളം, പി.​ഒ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, 689544, മൊ​ബൈ​ൽ 9947736043 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 31ന​കം അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മു​വേ​ൽ പ്ര​ക്കാ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Literary artists invited for the Mahakavi Vennikkulam Gopalakurup Memorial Award
