Madhyamam
    Oman
    date_range 6 Oct 2025 12:11 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 12:11 PM IST

    ല​യ​ൺ​സ് വ​ർ​ണ​സ​ന്ധ്യ 10ന്

    ല​യ​ൺ​സ് വ​ർ​ണ​സ​ന്ധ്യ 10ന്
    ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ​മ​സ്ക​ത്ത്: ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി ‘വ​ർ​ണ​സ​ന്ധ്യ’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മ​ണി മു​ത​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് വാ​ദി ക​ബീ​റി​ലെ മ​ജാ​ൻ ഹൈ​റ്റ്സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും പ്ര​ശ​സ്ത മ​ജീ​ഷ്യ​നും മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​പീ​ക്ക​റു​മാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ആ​തി​ര ജ​ന​ക​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് ‘അ​ഗ്രം’ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. അ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും.

    റു​സൈ​ൽ സാ​ബ്രീ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഡോ.​തോ​മ​സ് മം​ഗ​ല​പ്പി​ള്ളി (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), സാ​ബു കു​ര്യ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

