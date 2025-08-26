Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:59 PM IST

    ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു
    cancel
    camera_alt

    ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 2025-26 പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്റ​ര്‍കോ​ണ്ടി​ന​ന്റ​ല്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഡി​സ്ട്രി​ക് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ചാ​ള്‍സ് ജോ​ണ്‍, ഡി​സ്ട്രി​ക് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബി ത​മ്പി, റീ​ജ്യ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ന്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് വി​ദ്യാ​ധ​ര​ന്‍, സോ​ണ്‍ 2 ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ന്‍ എ​സ്.​വി. രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ര​വി​ന്ദ് എ. ​നാ​യ​ര്‍ (പ്ര​സി.), വൈ​ശാ​ഖ് വി​റ്റാ​ല്‍ (സെ​ക്ര.), മ​നോ​ഹ​ര​ന്‍ മാ​ണി​ക്ക​ത്ത് (ട്ര​ഷ.), വി​നോ​ദ് ആ​ന്റ​ണി (അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ര്‍), അ​നൂ​പ് പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ (വി​പി 1), ഷി​ബു ഹ​മീ​ദ് (വി​പി 2), സു​ജി​ത് തി​രു​വോ​ണം (സ​ര്‍വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ന്‍), റി​ജോ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് (എ​ല്‍.​സി.​ഐ.​എ​ഫ്), ബി​നി​ല്‍ ആ​ന്റ​ണി (എം.​സി.​സി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. സു​മേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര്‍, അ​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, ഷാ​ന്‍ മൈ​ക്കി​ള്‍, സാ​മു​വ​ല്‍ ജോ​സ​ഫ്, അ​നി​ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക്ല​ബി​ലെ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി.

    പു​തി​യ ക​ല​ണ്ട​ര്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക്ല​ബി​ന്റെ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പ​രേ​ഖ​യും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ന്ത്ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഇ​ന്ന് 49 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി വ​ള​ര്‍ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ക​ന്‍ റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ്, മു​ന്‍കാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജോ​ണ്‍ തോ​മ​സ്, പി.​എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര്‍, കെ.​പി. മ​ഹേ​ഷ്, അ​നൂ​പ് സ​ത്യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newslions clubOfficialsOman Chapter
    News Summary - Lions Clubs International Oman Chapter Officers Take Charge
    Similar News
    Next Story
    X