Madhyamam
    Oman
    21 Aug 2025 11:07 AM IST
    21 Aug 2025 11:07 AM IST

    ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ്ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണം നാ​ളെ

    ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ്ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ്ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ അ​ടു​ത്ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള (2025-26) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ര​വി​ന്ദ് എ. നായർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), വൈ​ശാ​ഖ് വി​ത്ത​ല്‍ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മ​നോ​ഹ​ര്‍ (ട്ര​ഷ​റ​ര്‍), വി​നോ​ദ് ആ​ന്റ​ണി (അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ര്‍) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. വെ​ള്ളി ഇ​ന്റ​ര്‍കോ​ണ്ടി​ന​ന്റ​ല്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    12 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ല​യ​ണ്‍സ് ക്ല​ബ്, ഇ​ന്ന് 44 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി വ​ള​ര്‍ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ലി​യോ ക്ല​ബ്, വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഗ്രൂ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ത​ൽ​പ​ര​ത​യും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​പാ​ട​വം വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. നാ​ളെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പു​തി​യ ക​ല​ണ്ട​ര്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പ രേ​ഖ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ക്ല​ബ് റീ​ജി​യ​ന​ല്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ വി​വി​ധ ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ- സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് എ​ല്ലാ മൂ​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും പ​തി​വാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​നാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം, യു​വ​ജ​ങ്ങ​ളെ സ്വ​യം സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​വാ​ന്‍ വേ​ണ്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഭി​ന്ന ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും മ​റ്റു ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ലി​ല്ലി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ക്ല​ബ് തു​ട​ര്‍ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ര​വി​ന്ദ്, വൈ​ശാ​ഖ് വി​ത്ത​ല്‍, മ​നോ​ഹ​ര്‍ മാ​ണി​ക്ക​ത്ത്, വി​നോ​ദ് ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

