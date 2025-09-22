Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 12:45 PM IST

    ലൈറ്റ് ഓഫ് മദീന സംഘടിപ്പിച്ചു

    icf mabela
    മ​ബേ​ല ജ​ലാ​ലി​യ്യ മ​ദ്റ​സ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ബേ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ഫ്റാ​ഹ് പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് മ​ദീ​ന’

    Listen to this Article

    മ​ബേ​ല: തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ബേ​ല ജ​ലാ​ലി​യ്യ മ​ദ്റ​സ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ബേ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ഫ്റാ​ഹ് പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് മ​ദീ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്, വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​മ്പ​തോ​ളം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ക്വി​സ്, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‍ലി​സ്, ന​ബി സ്നേ​ഹ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്, ദ​ഫ്, ബു​ർ​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    നി​സാ​ർ അ​ലി ബെ​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​മി​ദ് യാ​സീ​ൻ ജൗ​ഹ​രി മ​ദ്ഹ് റ​സൂ​ൽ പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യു​മ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ്വ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം താ​ഹ ഉ​സ്താ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും താ​ഹി​ർ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

