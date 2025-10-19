Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:56 AM IST

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല: നാ​ല് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല: നാ​ല് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ല് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ബ​ർ​ക​യി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ​യും മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘എ​ല്ലാ ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ല​വാ​ര നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും നി​യ​മ​ച്ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Oman Newslicense suspendedrule violationLicense of hotels
