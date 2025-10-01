Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 1 Oct 2025 11:37 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 11:37 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാം; കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​ത്

    അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ
    നി​ക്ഷേ​പം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാം; കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​ത്
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ) നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​താ​ര്യ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​യു​ടെ​യും ലി​സ്റ്റ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ണ് എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യോ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യോ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മീ​പ​കാ​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​ജ​മാ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​നം, www.financialgcc.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ല്ലാ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി, അ​താ​യ​ത് ഒ​മാ​ൻ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    newstrapinvestmentsgulf
