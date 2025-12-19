Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_right‘ലാ​ളി​ത്യം നമ്മെ...
    Spirituality
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:35 PM IST

    ‘ലാ​ളി​ത്യം നമ്മെ ഭ​രി​ക്ക​ട്ടെ’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ലാ​ളി​ത്യം നമ്മെ ഭ​രി​ക്ക​ട്ടെ’
    cancel

    ‘‘ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ല ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​നം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ദൈ​വം ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​നു​ഷ്യ​നെ കൈ​വി​ടു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​മ്മ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ദൈ​വം വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ക്രി​സ്മ​മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം ല​ളി​ത​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​മ​ല​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മെ അ​ടു​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ...’’

    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന വാ​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ദ്യം നി​റ​യു​ന്ന​ത് ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ തി​ര​ക്കു​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ ​കാ​ലം. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടും ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച ദി​വ​സം. ത​ണു​ത്തു​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് നാ​ളി​ന്റെ കാ​റ്റു​ക​ൾ വീ​ശു​മ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലും ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ഒ​രു ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    നാ​ട​ൻ വീ​ടും ദേ​വാ​ല​യ​വും എ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യം നാ​ട് ഒ​ന്നാ​കെ വീ​ടൊ​ന്നാ​കെ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ആ ​ദി​വ​സം. അ​ത്യു​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൈ​വ​ത്തി​നു മ​ഹ​ത്വം, ഭൂ​മി​യി​ൽ സ​ന്മ​ന​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നു​ള്ള ഈ ​ബൈ​ബി​ൾ വ​ച​നം ക്രി​സ്മ​സി​ന് അ​ർ​ഥം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ന​മ്മെ ഏ​വ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തെ ഈ ​തി​രു​വ​ച​നം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ല ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​നം ആ​ണെ​ന്ന് കൂ​ടി​യാ​ണ്. ദൈ​വം ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​നു​ഷ്യ​നെ കൈ​വി​ടു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​നം. ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​മ്മ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ദൈ​വം വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം ല​ളി​ത​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​മ​ല​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മെ അ​ടു​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ. ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്തി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ക​ട്ടെ. ന​മ്മു​ടെ ഏ​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പി​റ​ക്ക​ട്ടെ. മു​റി​വേ​റ്റ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സു​ഖ​പ്പെ​ട​ട്ടെ.

    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ട്ടെ. ജീ​വി​തം തി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​​മ്പോ​ഴും ലാ​ളി​ത്യം ന​മ്മ​ളെ ഭ​രി​ക്ക​ട്ടെ. ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് ന​മ്മ​ളോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ക്ഷ​മി​ക്കൂ, കാ​ര​ണം ക്രി​സ്തു ന​മ്മോ​ട് ക്ഷ​മി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹി​ക്കൂ കാ​ര​ണം ദൈ​വം സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്. പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കൂ കാ​ര​ണം ക്രി​സ്മ​സ് പ​ങ്കു​െ​വ​ക്ക​ലി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​വും അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Are you happy...?’ Let simplicity rule us
    Similar News
    Next Story
    X