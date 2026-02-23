Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    23 Feb 2026 11:00 AM IST
    വ്ര​തശു​ദ്ധി​യു​ടെ നോ​മ്പു​കാ​ലം

    പ​രി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം ആ​ഗ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു 30 ദി​വ​സം നോ​മ്പ് നോ​റ്റ് പ​രി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​നെ മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ സ​മൂ​ഹം ത​ന്നെ​യു​ണ്ട് ഈ ​ലോ​ക​ത്ത്. നോ​മ്പ് കൊ​ണ്ട് പാ​പ മു​ക്തി വ​രു​ത്തി സ​ൽ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള ജീ​വി​തം ധ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ഞാ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് എ​ന്റെ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു മു​സ്‌​ത​ഫ (ഇ​ന്ന് ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പ​മി​ല്ല ) അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ടൗ​ണി​ൽ ഒ​രു വ​സ്ത്ര​വ്യ​പാ​ര ക​ട ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​കാ​ല​ത്ത് വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സ്ഥാ​പ​നം ആ​യി​രു​ന്നു (അ​മീ​ൻ ടെ​ക്സ​റ്റൈ​ൽ​സ്). അ​വ​രു​ടെ വീ​ടും ക​ട​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. നോ​മ്പ് കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നോ​മ്പ് തു​റ​ക്ക​ലി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​ന്നും മാ​യാ​തെ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ മു​സ്ത​ഫ അ​മീ​നെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നു പ​ര​ലോ​ക​ത്തു ശാ​ന്തി ല​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. 30 ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ ജ​ല​പാ​നം ഇ​ല്ലാ​തെ സ​ന്ധ്യ​ക്ക്‌ ബാ​ങ്ക് വി​ളി പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ര​ക്ക​യും ജ്യൂ​സും കു​ടി​ച്ചു നോ​മ്പ് തു​റ ന​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചു പോ​രു​ന്ന ഒ​രു ആ​ചാ​രം ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ മു​സ്‍ലിം എ​ന്നോ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ന്നോ ഹി​ന്ദു എ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സം ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഗ​ൾ​ഫി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. എ​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​കാ​ലം 10 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഞാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ (നോ​മ്പ് )പ​ങ്കാ​ളി ആ​വാ​ൻ മാ​ത്രം പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ആ​ദ്യം... ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു എ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ യാ​തൊ​രു​വി​ധ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും കൂ​ടാ​തെ നോ​മ്പ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി നേ​ടി. വൈ​കീ​ട്ട് നോ​മ്പു​തു​റ ഒ​രു കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്റെ അ​ഥ​വാ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്റ കൂ​ടി വേ​ദി​യാ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​രു​വി​ധം ഇ​ഫ്താ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്ക് കൊ​ള്ളാ​ൻ അ​വ​സ​രം സി​ദ്ധി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ഇ​ത്ത​രം കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ൾ, പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലു​ക​ൾ യാ​തൊ​രു​വി​ധ വേ​ലി കെ​ട്ടും ഇ​ല്ലാ​തെ (ജാ​തി​യു​ടെ​യും മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ ), മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ന​ന്മ​യു​ടെ​യും, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും, സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ത്തു​ക​ൾ പാ​ക​ട്ടെ...​എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു ന​ന്മ നി​റ​ഞ്ഞ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു...

