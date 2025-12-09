Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 9 Dec 2025 10:35 AM IST
    date_range 9 Dec 2025 10:35 AM IST

    ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ

    ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ് ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ വ​ര​വ്
    ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ
    ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും ല​ബ​ന​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഒ​മാ​നും ല​ബ​ന​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സു​ര​ക്ഷ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദ്വി​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 1972ൽ ​ബെ​യ്‌​റൂ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​പ​തി മ​ന്ദി​രം തു​റ​ന്ന​തു​മു​ത​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Oman NewsLebanon Presidentgulf news malayalamJoseph Aoun
