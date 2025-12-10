Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:43 AM IST

    ലെ​ബ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ഒ​മാ​നി​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ച​ർ​ച്ച
    ലെ​ബ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ഒ​മാ​നി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ല​ബ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ണി​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ

    താ​രി​ഖ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ലെ​ബ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൺ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലെ​ബ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​സ​ഫ് ഔ​ണി​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ൻ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ൽ അ​ലാം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യം, വ്യ​വ​സാ​യം, കൃ​ഷി, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും ലെ​ബ​നാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ-​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സ​യ്യി​ദ് അ​സ്അ​ദ് ബി​ൻ താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, സ​യ്യി​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, സ​യ്യി​ദ് ത​യ്സീ​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ലെ​ബ​ന​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ യൂ​സു​ഫ് റാ​ഗി, മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മി​ഷേ​ൽ മ​ൻ​സി, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ-​ഹ​ജ്ജ​ർ, നി​സാ​ർ ഹാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

