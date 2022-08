രാജ്യത്ത്​ കഴിഞ്ഞ വർഷം റോഡപകടങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ​സ്​​ഥി​തി വി​വ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2021ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 1,539 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2019ൽ ​ഇ​ത്​ 2,815ഉം 2020​ൽ 2,442ഉം ​ആ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ്​ മൂ​ലം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ലോ​ക്ഡൗ​ണും യാ​ത്ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​കാം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 434 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 223 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്. 288 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും 146 വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രാ​യ 79 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 14 സ്​​ത്രീ​ക​ളും വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മി​ത​വേ​ഗ​മാ​ണ്​ 233 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. അ​ശ്ര​ദ്ധ മൂ​ലം അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി 62 പേ​രും ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്​ മൂ​ലം 32 പേ​രും മു​ന്നി​ൽ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തെ 16 പേ​രും മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം മൂ​ലം 54 പേ​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം 15 പേ​രും റോ​ഡി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ മൂ​ലം 11 പേ​രും മ​രി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മ​സ്ക​ത്ത്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​; 371. ദോ​ഫാ​ർ-203, അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ-211, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന-198, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന-176, അ​ൽ വു​സ്ത-71 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്ക്. അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​സ്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 78 പേ​രാ​ണ്​ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. ദോ​ഫാ​ർ-61, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന-81, അ​ൽ വു​സ്ത-36, അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ-50, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന-35 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്ക്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം 633 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​വി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 308 ആ​ണ്. വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​പോ​യ 297 കേ​സു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി. 1,621 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ 2021ൽ ​റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​തി​ൽ 733 പു​രു​ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും 142 വ​നി​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. 332 പു​രു​ഷ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും 216 വ​നി​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ 122 പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും 26 സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

