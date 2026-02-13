Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Feb 2026 11:36 AM IST
    date_range 13 Feb 2026 11:36 AM IST

    റാ​സ​ൽ ഹ​ർ​ഖ് പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം

    ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ റാ​സ​ൽ ഹ​ർ​ഖ് പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    റാ​സ​ൽ ഹ​ർ​ഖ് പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​യു​ടെ ശ്ര​മം

    തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന​യു​ടെ ശ്ര​മം തു​ട​രു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ റാ​സ​ൽ ഹ​ർ​ഖ് പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ച്ച തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന തീ​വ്ര ശ്ര​മം തു​ട​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് അ​ൽ ഹം​റ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ റാ​സ​ൽ ഹ​ർ​ഖി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലു​ക​ളും കാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ തീ ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തീ ​വ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യി.

    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യോ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. തീ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

