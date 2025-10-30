Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:59 AM IST

    ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ സീ​സ​ൺ- 2

    ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ സീ​സ​ൺ- 2
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫീ​സ്റ്റ സീ​സ​ൺ- 2 ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ അ​ൽ​നാ​സ​ർ ക്ല​ബി​ലെ ഫാ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് മീ​റ്റ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം സീ​സ​ൺ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്രീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട്, റ​ണ്ണി​ങ് റേ​സ്, സ്ലോ ​സൈ​ക്ലി​ങ്, റി​ലേ, ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ തു​ട​ങ്ങി എ​ട്ട് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​മോ വീ​ഡി​യോ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഡോ. ​സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    റ​ജീ​ന സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ഷ​സ്ന നി​സാ​ർ, പി​ങ്കി പ്ര​ബി​ൻ, മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ്, ആ​രി​ഫ മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Gulf NewsOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ladies Sports Fiesta Season-2
