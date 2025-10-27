Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം; ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ താ​മ​സാ​നു​മ​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കും
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം; ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ​തൊ​ഴി​ൽ അ​നു​മ​തി (വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ഇ​നി അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സാ​നു​മ​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ജോ​ലി​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ, പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ, വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സു​ക​ൾ മൊ​ത്ത​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ജോ​ലി​യു​ടെ കാ​റ്റ​ഗ​റി (ജോ​ബ് കാ​റ്റ​ഗ​റി) മാ​റ്റാ​ൻ പു​തി​യ പെ​ർ​മി​റ്റ് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പ​ക​രം നി​ല​വി​ലെ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന ഫീ​സ് തു​ക മാ​ത്രം അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പെ​ർ​മി​റ്റി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ദാ​ന​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ൾ, ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫീ​സി​ൽ ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ 141 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 101 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​യി ചു​രു​ക്കി. ഒ​മാ​നി​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 30 ശ​ത​മാ​നം ഫീ​സി​ള​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഒ​മാ​നി​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി ഫീ​സും ഈ​ടാ​ക്കും. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 500 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കും. കാ​ലാ​വ​ധി തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​പി​ഴ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ര​ണം, വി​സ മാ​റ്റം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി രാ​ജ്യം വി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫീ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. വി​സ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​രാ​ജ​യം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ട​ക്കം, 90 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ജോ​ലി​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ മൂ​ലം പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റീ​ഫ​ണ്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ഫീ​സി​ൽ പ​ക​രം പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും.

    തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണം, ക​മ്പ​നി ബാ​ങ്ക് ക​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​വു​ക​യോ അ​മ്പ​നി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​യോ ചെ​യ്യു​ക, തൊ​ഴി​ലാ​ളി ജ​യി​ലി​ലാ​വു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്ക​ൽ വൈ​കി​യ​തി​നു​ള്ള പി​ഴ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.



