Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:37 AM IST

    തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് 31,000ത്തിലേ​റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് 31,000ത്തിലേ​റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 31,000ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 15,000ത്തോ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം (ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 1.41 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും 91,000ത്തി​ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ലി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 99.8 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡ​ബ്ലി​യു.​പി.​എ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. 2028-29 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, വി​ദ​ഗ്ധ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    2026-2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ 17 ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 12 എ​ണ്ണം തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ​യും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നു​ള്ള ‘ഇ​ജാ​ദ’ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ 48ത്തി​ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 80,000ത്തി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചു.

    2025ൽ 36,413 ​തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന, പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 15,069 അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. 2026ൽ ​മൊ​ത്തം 60,000 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2025ൽ ​വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 18 സ​മി​തി​ക​ൾ വ​ഴി 13,000 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 4,000-ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദേ​ശി​ക​ളെ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2026ൽ ​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്കേ​ണ്ട 50,000 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsExpatriatesLabor Law violationgulf news malayalam
    News Summary - Labor law violations: More than 31,000 expatriates arrested in Oman last year
