Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകുവൈത്ത് അമീർ ഇന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:58 AM IST

    കുവൈത്ത് അമീർ ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്ത് അമീർ ഇന്ന് ഒമാനിലെത്തും
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​​ഖ് മി​​ശ്അ​​ൽ അ​​ൽ

    അഹ് മ​ദ് അ​​ൽ ജാ​​ബി​​ർ അ​​സ്സ​​ബാ​​ഹ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​​ഖ് മി​​ശ്അ​​ൽ അ​​ൽ അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ജാ​​ബി​​ർ അ​​സ്സ​​ബാ​​ഹ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​മു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്തി ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsKuwaiti emirgulf news malayalam
    News Summary - Kuwaiti Emir to arrive in Oman today
    Similar News
    Next Story
    X