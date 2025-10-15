ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത് അമീർ മടങ്ങിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒരുദിവസത്തെ സ്വകാര്യ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി കുവൈത്ത് അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് ഒമാനിൽനിന്ന് മടങ്ങി. രണ്ട് സൗഹൃദരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചാണ് അമീർ മടങ്ങിയത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ റോയൽ എയപോർട്ടിൽ എത്തിയ അമീറിന് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പാണ് അധികൃതർ നൽകിയത്. റോയൽ ഏയർപോർട്ടിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് നേരിട്ടെത്തി അമീറിനെ വരവേറ്റു. മുതിർന്ന ഒമാനി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും റോയൽ കോടതി അംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സഹകരണം.
അൽ ബറക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുനേതാക്കളും സാഹോദര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിലായി ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തവും നിക്ഷേപങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഒമാനി, കുവൈത്ത് ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, നിക്ഷേപ സഹകരണത്തിനായി പുതിയ പാതകൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരുനേതാക്കളും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു.
