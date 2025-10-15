Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Oct 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 10:12 AM IST

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ മ​ട​ങ്ങി

    അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ മ​ട​ങ്ങി
    കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​​​ഖ് മി​​​ശ്അ​​​ൽ അ​​​ൽ അ​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് അ​​​ൽ ജാ​​​ബി​​​ർ അ​​​സ്സ​​​ബാ​​​ഹ് ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി. ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​മീ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റോ​യ​ൽ എ​യ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​മീ​റി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. റോ​യ​ൽ ഏ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി അ​മീ​റി​നെ വ​ര​വേ​റ്റു. മു​തി​ർ​ന്ന ഒ​മാ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    അ​ൽ ബ​റ​ക്ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി, കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ, നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പു​തി​യ പാ​ത​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

