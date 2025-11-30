Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 30 Nov 2025 9:48 AM IST
    date_range 30 Nov 2025 9:48 AM IST

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ​യു​ടെ മ​ട​ക്കം
    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ർ​ണീ​ഷ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​ത്ര: ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ല്‍ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ള്‍ കൂ​ടി നാ​ട​ണ​യു​ന്നു. നീ​ണ്ട 48 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ടാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ തി​രു​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ നാ​ട​ണ​യു​ന്ന​ത്. 1977 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23നാ​ണ് മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലു​ള്ള സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ർ​ട്ടി​ല്‍ കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ ക​പ്പ​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ബോം​ബെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് (ഇ​ന്ന​ത്തെ മും​​ബൈ) അ​ക്ബ​ര്‍ എ​ന്ന ക​പ്പ​ലേ​റി അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ക​പ്പ​ല്‍ ആ​ദ്യം പോ​യ​ത് ദു​ബൈ തീ​ര​ത്തേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​പ്പ​ല്‍ മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​ത്‌.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​റ് വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം മ​ത്ര ഖോ​ജാ ഗ​ല്ലി​യി​ലു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ന്‍റെ പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌. ജീ​വി​ത പ്രാ​രാ​ബ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര​ണം ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ നാ​ടു​വി​ട്ട് ബോം​ബെ​യി​ല്‍ ജോ​ലി​യു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ്കൂ​ട​വെ, മ​ത്ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്മാ​വ​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​സ ശ​രി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ത്ര​യി​ലെ ആ​റു​വ​ര്‍ഷം നീ​ണ്ട സ്വ​ദേ​ശി​വീ​ട്ടി​ലെ ജോ​ലി​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ബ​ദ​ർ ബി​ൻ സൗ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ശേ​ഷം മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഇ​ന്റീ​രി​യ​റി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു. 14 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ര​വെ​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​യി. ഒ​ന്ന​ര വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് വീ​ണ്ടും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ​ത്‌.

    പി​ന്നീ​ടു​ള്ള 25വ​ർ​ഷ​വും ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത് ഗാ​ല​യി​ലു​ള്ള സെ​വ​ൻ സീ​സ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ നാ​ട് പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​ത്.

    മ​ത്ര, ഗാ​ല, സോ​ഹാ​ര്‍, ഖോ​റം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തു​പി​ന്നി​ട്ട കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ​ക്ക്. സ്നേ​ഹ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ണ് ഒ​മാ​നി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍. അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് അ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ല്‍ ന​ല്ല ഓ​ര്‍മ​ക​ള​ല്ലാ​തെ ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ല്‍ വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​മാ​ന്‍ അ​വി​കി​സി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്‍മു​മ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ല്‍ വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​യ​ര്‍ ക​ണ്ടീ​ഷ​ന്‍ ആ​ഡം​ബ​ര വ​സ്തു പോ​ലെ അ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ത്ത്. ന​ല്ല ചൂ​ടു​കാ​ല​ത്ത് ടെ​റ​സി​ല്‍ തു​ണി ന​ന​ച്ചി​ട്ട് കി​ട​ന്ന ഓ​ര്‍മ​ക​ളൊ​ക്കെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ള്‍ക്ക് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യി തോ​ന്നാം. റോ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റും ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന​ത് പോ​ലെ അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ടി​പാ​റു​ന്ന ക​ച്ച റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ്. അ​ന്ന് കോ​ർ​ണീ​ഷി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​മി​ല്ല. ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ക​ട​ല്‍ക്ക​ര​യി​ല്‍ അ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ്യ​വി​ൽ​പ​ന.

    30 റി​യാ​ൽ മാ​സ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. അ​ന്ന് ആ​യി​രം രൂ​പ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ന്‍ 45 റി​യാ​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​യി​രം രൂ​പ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി രൂ​പ തി​ക​ക്ക​ണം. അ​ന്ന് രൂ​പ​ക്ക് മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വേ​റെ കാ​ര്യം.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഇ​ന്ന് ആ​യി​രം രൂ​പ അ​യ​ക്കാ​ന്‍ നാ​ല് റി​യാ​ല്‍ മ​തി എ​ന്നി​ട​ത്തേ​ക്കെ​ത്തി. എ​ന്താ​യാ​ലും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തെ ജീ​വി​ത​സു​ഖം സു​ഖ​ലോ​ലു​പ​ത വ​ര്‍ധി​ച്ച ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​മെ​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ പ​റ​യു​ന്നു.

    1979ലാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം. ഭാ​ര്യ സു​ഹ​റ​യും ര​ണ്ട് ആ​ണ്‍മ​ക്ക​ളും ര​ണ്ട് പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം. മ​ക്ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ൾ ബാ​പ്പ​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കാ​ക്കാ​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്.

    പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും പെ​ങ്ങ​ൾ​മാ​രെ​യും ന​ല്ല‌​നി​ല​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ച്ചു വി​ട്ടു. വീ​ട് വെ​ച്ചു. വ​ലി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​മൊ​ന്നും പ​റ​യാ​നാ​യി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​മാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സം കൊ​ണ്ട് അ​ല്ല​ലി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ത നൗ​ക തു​ഴ​യാ​നാ​യി എ​ന്ന സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ​യു​ടെ മ​ട​ക്കം.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ർ​ണീ​ഷ് ഏ​രി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി. ഹാ​ഷിം മ​ത്ര ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. അ​ജ്മ​ൽ ക​ബീ​ർ, അ​നീ​ഷ് സെ​യ്ദ്, മൂ​സാ​ൻ, ന​ജീ​ബ്, റ​ഷീ​ദ് അ​ൽ​ഫ​നാ​ർ, നി​സാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

