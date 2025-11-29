മുസന്ദത്തിന്റെ പൈതൃകം വിളിച്ചോതി കുംസാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനം

Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Nov 2025 10:02 AM IST
    29 Nov 2025 10:02 AM IST

    മുസന്ദത്തിന്റെ പൈതൃകം വിളിച്ചോതി കുംസാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനം

    മുസന്ദത്തിന്റെ പൈതൃകം വിളിച്ചോതി കുംസാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനം
    വി​ന്റ​ർ മു​സ​ന്ദം’ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കും​സാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത

    വി​നോ​ദ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ഖ​സ​ബ്: ‘വി​ന്റ​ർ മു​സ​ന്ദം’ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കും​സാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും സ​മാ​പി​ച്ചു. ബോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​മാ​ത്രം എ​ത്താ​നാ​വു​ന്ന തീ​ര​ഗ്രാ​മം എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി​യു​ള്ള കും​സാ​റി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ പൈ​തൃ​ക​വും ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കും​സാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ ഒ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഏ​ടാ​ണെ​ന്നും ബോ​ട്ട് വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത കും​സാ​ർ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​താ​യും പ്രോ​ഗ്രാം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷെ​ഹ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കും​സാ​റി​നെ ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ ക​ട​ൽ​പാ​ത ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.


    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​തി​ഥി മ​ജ്‍ലി​സ്, ‘മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഖും​സാ​ർ’ കോ​ർ​ണ​ർ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ദ്യ​മേ​ളം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ റാ​വ​ഹ്, അ​ൽ ന​ദ്‌​ബ, അ​ൽ സ​ഹ്‌​ബ, അ​ൽ ദാ​ൻ, അ​ൽ ഹ​മാ​സി​യ്യ എ​ന്നീ ജ​ന​കീ​യ​ക​ല​ക​ളും അ​ൽ സ​ർ​വ്, അ​ൽ ഖൗ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ക​ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഭം​ഗി കൂ​ട്ടി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ളി​ക​ള​ട​ക്കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​ക​ളും ക​ട​ലും കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ൽ പാ​ത​ക​ളും മൂ​ലം പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ് കും​സാ​ർ. ഖും​സാ​ർ കോ​ട്ട​യും അ​തി​ന്റെ പ​ഴ​യ പ​ള്ളി​യും ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്.

    X