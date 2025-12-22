Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:05 PM IST

    കു​ളി​രു​കോ​രി സൈ​ഖ്-0.1°C

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി​യി​ലും താ​ഴെ
    കു​ളി​രു​കോ​രി സൈ​ഖ്-0.1°C
    കോ​ട​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ സൈ​ഖി​ലെ പ​ർ​വ​ത​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചി​ത്രം (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന് ആ​രം​ഭ​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി. ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സൈ​ഖി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കു​ളി​രേ​റി.

    ഇ​വി​ടെ പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ താ​ഴെ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി; -0.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഒ​മാ​നി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല​യാ​ണി​ത്.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല​യും ഇ​താ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ർ​വ​ത​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഇ​നി​യും താ​ഴു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സൈ​ഖി​നു​പു​റ​മെ, മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ദ്ദ​യി​ലും സ​നൈ​ന​യി​ലും 8.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഹം​റ അ​ൽ ദു​റൂ​അ​യി​ൽ 8.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ഖ​മൈ​റ​യി​ൽ 8.6 ഡി​ഗ്രി​സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ണു​പ്പേ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തും​റൈ​ത്തി​ൽ 6.1ഡി​ഗ്രി​യും ഹൈ​മ​യി​ൽ 8.2 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വോ കു​റ​വോ ഇ​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​ലാ​ൻ ബാ​നി ബൂ ​അ​ലി ഹ​സ​നി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 28.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ജ​ലാ​ൻ ബാ​നി ബൂ ​അ​ലി​യി​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ക​ൽ​ച്ചൂ​ട്.

    മി​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ 28.2 ഡി​ഗ്രി​സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ദി​മ വ​താ​യീ​നി​ൽ 27.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും താ​പ​നി​ല​യാ​ണു​ള്ള​ത്. തീ​ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ സ​ലാ​ല​യി​ലും (26.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) മ​സീ​റ​യി​ലും (26.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്) ശീ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് പ​ക​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ൽ നേ​രി​യ ശ​മ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. 88 ദി​വ​സ​വും 23 മ​ണി​ക്കൂ​റും 42 മി​നി​റ്റും നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.03 നാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭം. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദൈ​ർ​ഘ്യം കു​റ​ഞ്ഞ പ​ക​ലും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ രാ​ത്രി​യു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. 10 മ​ണി​ക്കൂ​റും 41 മി​നി​റ്റും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

