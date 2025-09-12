Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    കെ.​എ​സ്.​കെ സ​ലാ​ല ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള 10ന്

    കെ.​എ​സ്.​കെ സ​ലാ​ല ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള 10ന്
    ​സ​ലാ​ല: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം (കെ.​എ​സ്.​കെ സ​ലാ​ല) ‘രു​ചി​മേ​ള സീ​സ​ൺ 3’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ സ​ലാ​ല സെൻറ​റി​ലെ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മേ​ള​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഫി​ഫ്റ്റി ഫൈ​വ് കോ​ഫി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ട​ച്ചേ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​കെ. ദാ​സ​ൻ, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsfood fairKSK Salalah Food Fair
    News Summary - K.S.K Salalah Food Fair on the 10th
