    Oman
    Oman
    date_range 9 Oct 2025 12:22 PM IST
    date_range 9 Oct 2025 12:22 PM IST

    കെ.​എ​സ്.​കെ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് നാ​ളെ

    സ​ലാ​ല: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​എ​സ്.​കെ സ​ലാ​ല ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.വെ​ള്ളിയാഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ സ​ലാ​ല സെ​ന്റ​റി​ലു​ള്ള അ​ൽ​ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ്. കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ.​കെ സ​നാ​ത​ന​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉദ്ഘാടനം ചെ​യ്യും. ഒ.​അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ട​ച്ചേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ര​ഞ്ചി​ത് സിങ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ക ക​ല്ലാ​യി, പാ​ള​യം, വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി, കു​റ്റി​ച്ചി​റ, മാ​നാ​ഞ്ചി​റ, മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മേ​ള ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർഅ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsfood festKSK Salalah
