    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം സ​ലാ​ല​യി​ൽ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എ​സ്‌.​കെ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ടീം

    സ​ലാ​ല: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം (കെ.​എ​സ്.​കെ സ​ലാ​ല) അ​ൽ​വാ​ദി ലു​ലു​വി​ൽ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലു​ലു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മി​ൻ മ​ഹ​ദൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. എ​ട്ട്‌ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ ക​ലാ​വേ​ദി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​റെ​ഡ് സ​ലാ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സ​ലാ​ല എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ, എം.​കെ. ദാ​സ​ൻ, ഷൈ​ജു നാ​ലു​പു​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​സ്. ദീ​പ​ക്, മ​ധു വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പൂ​ക്ക​ളം കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ​ത്തി.

