Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 9:35 AM IST

    നാ​വി​ൽ ക​പ്പ​ലോ​ടി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള

    ക​ല്ലാ​യി, പാ​ള​യം, വ​ല്യ​ങ്ങാ​ടി, കു​റ്റി​ച്ചി​റ, മാ​നാ​ഞ്ചി​റ, മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് എ​ന്നീ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    നാ​വി​ൽ ക​പ്പ​ലോ​ടി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള
    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള

    സ​ലാ​ല: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം ‘രു​ചി​മേ​ള സീ​സ​ൺ 3’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ട്‌ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ക​ല്ലാ​യി, പാ​ള​യം, വ​ല്യ​ങ്ങാ​ടി, കു​റ്റി​ച്ചി​റ, മാ​നാ​ഞ്ചി​റ, മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് എ​ന്നീ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​യ്യോ​ളി ചി​ക്ക​ൻ, മ​ട​ക്ക​പ്പ​ത്തി​രി, കാ​യ്പോ​ള, ഇ​റാ​നി പോ​ള, കു​യ്യ​പ്പം, കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ത്തി​രി, ഉ​ന്ന​ക്കാ​യ്, പ​ഴം​പൊ​രി ബീ​ഫ് കോം​ബോ എ​ന്നീ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്‌

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എ​സ്.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, എം.​കെ. ദാ​സ​ൻ, ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ര​ൺ​ജി​ത് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ജി​ത്ത് പ​യ്യോ​ളി, മ​ധു വ​ട​ക​ര, ദീ​പ​ക് എ​ൻ.​എ​സ്, ഹാ​രി​സ് മ​ഷൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി

    X