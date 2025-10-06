കോഴിക്കോട് ഡയാസ്പോറ ഒമാൻ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും

കോഴിക്കോട് ഡയാസ്പോറ ഒമാൻ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവുംtext_fields
മസ്കത്ത്: കോഴിക്കോട് ഡയാസ്പോറ ഒമാൻ (കെ.ഡി.ഒ) ഒന്നാം വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗാലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 300ലധികം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഗോദാവർത്തി വെങ്കട ശ്രീനിവാസ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരളവിങ് കൺവീനർ അജയൻ പൊയ്യാര, മലയാളം വിങ് കൺവീനർ താജുദീൻ, പി.എം. നജീബ്, ബിനിഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, കൂടാതെ മറ്റ് കെ.ഡി.ഒ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ഓണാഘോഷം, അംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളാൽ സമ്പന്നമായി. സ്ഥലപരിമിതിമൂലം മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കുമാത്രമാണ് പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചത്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഐക്യവും സാംസ്കാരികത്തനിമയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ കെ.ഡി.ഒ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു.
