Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:16 AM IST

    കോഴിക്കോട് ഡയാസ്പോറ ഒമാൻ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും

    കോഴിക്കോട് ഡയാസ്പോറ ഒമാൻ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡ​യാ​സ്പോ​റ ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഗോ​ദാ​വ​ർ​ത്തി വെ​ങ്ക​ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡ​യാ​സ്പോ​റ ഒ​മാ​ൻ (കെ.​ഡി.​ഒ) ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 300ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഗോ​ദാ​വ​ർ​ത്തി വെ​ങ്ക​ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​ര, മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ താ​ജു​ദീ​ൻ, പി.​എം. ന​ജീ​ബ്‌, ബി​നി​ഷ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് കെ.​ഡി.​ഒ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി. സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​മൂ​ലം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കെ.​ഡി.​ഒ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    X