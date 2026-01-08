Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകോട്ടയം ജില്ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:54 AM IST

    കോട്ടയം ജില്ല കൂട്ടായ്‌മ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കോട്ടയം ജില്ല കൂട്ടായ്‌മ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്നാ​സ്‌ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഡോ.​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ന്ധ്യ അ​രീ​ഷ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക്ല​ബ്‌ ഫോ​ർ എ​ൽ എ​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പേ​ര് ഗോ​പ​കു​മാ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നാ​ടി​ന്റെ ത​ന​തു​സം​സ്ക്കാ​രം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ര​സ്പ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പി​ന്നീ​ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സൗ​മ്യ ചി​ന്റു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉ​ഷ ബി​ജു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സു​രേ​ഷ്‌ ഇ​ള​യ​ശ്ശേ​രി പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kottayam DistrictgulfFamily Reunion
    News Summary - Kottayam District Collective organized a family reunion
    Similar News
    Next Story
    X