Madhyamam
    Oman
    Posted On
    2 Sept 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:55 PM IST

    കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്‍ 'ചിങ്ങനിലാവ് 2025' ഓണാഘോഷം

    കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്‍ 'ചിങ്ങനിലാവ് 2025' ഓണാഘോഷം
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ‘ചി​ങ്ങ​നി​ലാ​വ് 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ന്നു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്, പൂ​ക്ക​ളം, വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, വ​ടം​വ​ലി എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. മു​തി​ര്‍ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​മോ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​തീ​ഷ് രാ​ജ​ന്‍, ജാ​സ്മി​ന്‍, പ്രി​യ, അ​ഖി​ല്‍, സ​ജി​ത്, പ​ത്മ​ച​ന്ദ്ര പ്ര​കാ​ശ്, അ​ബി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മു​ന്നി​ല്‍ക​ണ്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ല​ത്തൊ​രി​ല്ലം എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

