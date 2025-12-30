Begin typing your search above and press return to search.
    Obituaries
    date_range 30 Dec 2025 11:24 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 11:25 AM IST

    കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കൊ​ല്ലം ത​ഴു​ത​ല ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പേ​ര​യം സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള​യു​ടെ മ​ക​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ (66) ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ൽ വു​സ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ഹോ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പെ​ട്ടു. മാ​താ​വ്: ത​ങ്ക​മ്മ. ഭാ​ര്യ: ബി​ന്ദു വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം കെ.​എം.​സി.​സി യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    TAGS:kollam nativediesgulfnewsOman
