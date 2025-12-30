Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 30 Dec 2025 11:24 AM IST
Updated Ondate_range 30 Dec 2025 11:25 AM IST
News Summary - Kollam native dies in Oman
മസ്കത്ത്: കൊല്ലം തഴുതല ഉമയനല്ലൂർ പേരയം സ്വദേശി ഗോപിനാഥൻ പിള്ളയുടെ മകൻ വിജയകുമാർ (66) ഒമാനിലെ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ മഹോത്തിൽ മരണപെട്ടു. മാതാവ്: തങ്കമ്മ. ഭാര്യ: ബിന്ദു വിജയകുമാർ.
മസ്കത്ത് മെഡിക്കൽ സിറ്റി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം കെ.എം.സി.സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു.
