Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:55 AM IST

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ റൂ​വി അ​ൽ​ഫ​ലാ​ജ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രോ​ണം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ബി​നി​ലി​ന്റെ​യും മോ​നി​ഷാ ബി​നി​ലി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ കാ​വ​ടി​യാ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി.1500 ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ ചി​ട്ട​യോ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി...

    ക​ണ്ണ​കീ​ച​രി​ത​വും കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘മു​സ്‌​രി​സ് ച​രി​തം’ എ​ന്ന ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. യു.​കെ. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ഥ​യെ മു​ജീ​ബ് മ​ജീ​ദ് വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി. തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പി.​എ​സ്. റ​ഫീ​ഖ് ഗാ​ന​ര​ച​ന​യും ഷ​മീ​ർ യൂ​സ​ഫ് സം​ഗീ​ത​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ബീ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ൽ കാ​ട്ട​ക​ത്ത്, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് മ​ജീ​ദ്, അ​ൻ​സാ​ർ കു​ഞ്ഞു മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സീ​മു ല​ബീ​ഷ്, ജി​നി അ​ൻ​സാ​ർ, ന​ഹ്ജാ ദാ​വൂ​ദ്, സ​ജ്‌​ന ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, അ​നു നി​ഷാ​ദ്, സു​മി ഇ​സ്മ​യി​ൽ, മോ​നി​ഷ ബി​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:kodungallurOman Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Kodungallur community organized Onam celebration
