cancel camera_alt മാർഗ്​ ഹോട്ടൽസ്​ ആൻഡ്​ റിസോർട്ട്​സ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ വിജയ്​ ചെറിയാൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഉല്ലാസ്​ വർഗീസ്, കെ.വി. ഉമ്മർ എന്നിവർ സമീപം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: റൂവിയിലെ പ്രമുഖ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായ ഗോൾഡൻ തുലിപ്​ ഹെഡിങ്​ടണിന്‍റെ നടത്തിപ്പ്​ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ മാർഗ്​ ഹോട്ടൽസ്​ ആൻഡ്​ റിസോർട്ട്​സ്​ ഏറ്റെടുത്തു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണവും മികച്ച താമസൗകര്യവും ബിസിനസ്​ കോൺഫറൻസുകൾക്കും ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കുമുള്ള സംവിധാനവുമൊരുക്കി ഗോൾഡൻ തുലിപിനെ മസ്കത്തിലെ ഒന്നാംനിര ഫോർസ്റ്റാർ ഹോട്ടലാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്​ മാർഗ്​ ഹോട്ടൽസ്​ ആൻഡ്​ റിസോർട്ട്​സ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ വിജയ്​ ചെറിയാൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 45 വർഷത്തെ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പ്​ പരിചയത്തിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി മെനു പരിഷ്കരിക്കൽ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രമോഷൻ കൂടുതൽ സജീവമാക്കൽ തുടങ്ങിയവ നടന്നുവരികയാണ്​. ട്രിപ്​ അഡ്​വൈസർ, ഗൂഗ്​ൾ റിവ്യൂസ്​ എന്നിവയിലും ബുക്കിങ്​ ഡോട്ട്​കോം, അഗോഡ, എക്സ്പീഡിയ, ഹോട്ടൽ ബെഡ്​സ്​ തുടങ്ങിയ ട്രാവൽ ആപ്പുകളിലും ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച്​ മികച്ച അഭി​പ്രായങ്ങളാണ്​ ഉപഭോക്താക്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി​. വീക്കെൻഡ്​ പാക്കേജുകളും ഫുഡ്​ ഫെസ്റ്റിവലുകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്​ ജനറൽ മാനേജർ ഉല്ലാസ്​ വർഗീസ്​ പറഞ്ഞു.

ഹോട്ടലിലെ സിംഫണി റസ്​റ്റോറന്‍റിൽ ഓണത്തിന്​ സദ്യ അടങ്ങുന്ന ഫുഡ്​ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും. പായസം മേള ഈമാസം അവസാനം നടത്തും. 2017ൽ തുടങ്ങിയ ഗോൾഡൻ തുലിപ്​ ഹോട്ടലിൽ 118 റൂമുകൾ, കഫേ, റസ്​റ്റോറന്‍റ്​, ബോർഡ്​ റൂം, സ്പാ, ഹെൽത്ത്​ ക്ലബ്​, റൂഫ്​ ടോപ്പ്​ സ്വിമ്മിങ്​പൂൾ, ബാങ്ക്വറ്റ്​ ഹാൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലിന്‍റെയും മാളിന്‍റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ഗൾഫ്​ ഇന്‍റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്​മെന്‍റ്​ കമ്പനി ഡയറക്ടർ കെ.വി. ഉമ്മറും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. Show Full Article

Kochi-based Marg has taken over the management of the Golden Tulip Hotel in Muscat