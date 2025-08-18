Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല ഹ​രി​തം 25 മ്യൂ​സി​ക് ഇവ​ന്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന്

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല ഹ​രി​തം 25 മ്യൂ​സി​ക് ഇവ​ന്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന്
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​തം

    മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഈ​വ​ന്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ​സ​ലാ​ല: കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല ടൗ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി ‘ഹ​രി​തം 2025’ മ്യൂ​സി​ക് ഇവ​ന്റ് ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽനി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന നി​സാ​മും മ​റ്റു ഗാ​യ​ക​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സലാം ഹാ​ജി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ടൗ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ കാ​യ​ക്കൊ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ​റ്റ, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, ശം​സീ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് വ​യ​നാ​ട്, ഫാ​യി​സ് അ​ത്തോ​ളി മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

